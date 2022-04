Campanhas de profilaxia médica para cães e gatos em São Roque e Santa Luzia

A vereadora Nádia Coelho, que detém o pelouro do Ambiente e Causa Animal, esteve presente no arranque da primeira das três campanhas de profilaxia médica para cães e gatos que a Câmara Municipal do Funchal vai realizar este ano, por todas as freguesias do Funchal.

O arranque desta primeira campanha, a decorrer em Abril, aconteceu, no Jardim Municipal do Funchal, tendo sido vacinados 21 cães e um gato.

As próximas campanhas, adiantou Nádia Coelho, realizar-se-ão em Maio/Junho e ainda em Outubro/Novembro.

Seguem-se São Roque, amanhã, a 02 de Abril, na Escola do Lombo Segundo, Santa Luzia, igualmente neste sábado, no Centro Cívico de Santa Luzia, São Gonçalo, a 30 de Abril, na Junta de Freguesia, Imaculado Coração de Mária, também nesta data e, de igual modo, na Junta de Freguesia, São Pedro e São Martinho, ambas a 07 de Maio e nas respetivas sedes de Junta de Freguesia, Santo António, a 14 de Maio, também na Junta de Freguesia, enquanto que Santa Maria Maior e Monte foram reagendadas para 21 de maio.

A vereadora Nádia Coelho relembra que “para participar nesta campanha, é necessário inscrever-se, antecipadamente, na respetiva Junta de Freguesia”, havendo ainda um limite de 60 inscrições.

Note-se que a Campanha de Profilaxia Médica para Cães e Gatos, iniciativa da CMF, em colaboração com as Juntas de Freguesia, inclui, “para além da administração da vacina antirrábica, a identificação dos animais com transponder, o registo no SIAC, desparasitação interna, contra lombrigas e ténias, e emissão de boletim sanitário, bem como licenciamento nas Juntas de Freguesia, quando aplicável, tudo isto gratuitamente para os munícipes”, como explica Nádia Coelho.

A vereadora da CMF frisa ainda que a vacina da raiva administrada nas últimas campanhas é válida por 3 anos para os cães, e 1 ano para os gatos, pelo que cães vacinados no ano 2020 e 2021 ainda têm a vacina válida e não deverão ser inscritos nesta campanha.