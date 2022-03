Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar com encontro em São Roque do Faial

O 48.º Encontro do AMMMSU (Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) vai decorrer no dia 3 de Abril na Igreja de S. Roque do Faial.

Programa:

11H00-Missa na Igreja Paroquial DE s. Roque do Faial(Concelho de Santana).

12H10 - Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Nesta cerimónia será colocada uma coroa de flores, cantado um hino e proferida uma oração.

13H00 – Almoço no Restaurante 'O Engenho' no Porto da Cruz.

A organização informa que sairá uma autocarro de Câmara de Lobos às 08H30, às 09H00 na Avenida do Mar(Junto da GNR), às 09H30 em Santa Cruz, às 09h45 em Machico, e às 10H00, no Porto da Cruz., seguindo, depois para a Igreja de S. Roque do Faial.

"Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia.(1954-1961)", refere a mesma nota.

Aqueles que tencionam participar neste evento devem comunicar até o dia 1 de Abril para o Tel. 968041678.