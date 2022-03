Sócios do Marítimo com bilhete de acompanhante para jogo com o Tondela

O Marítimo informa que, para o jogo com o Tondela, no reatamento da I Liga, os sócios da colectividade com a quota em dia, para além de terem entrada gratuita no estádio, têm ainda direito a um bilhete suplementar de acompanhante, o qual pode ser levantado nas Lojas do clube em funcionamento e na bilheteira do estádio no dia do jogo.

Os bilhetes para o público em geral estão à venda na Loja do Almirante até sábado no horário habitual e, ainda, na Loja Nike do estádio no sábado e no dia do jogo.

O Marítimo defronta o Tondela no próximo domingo, pelas 15h30, em jogo da 28ª jornada da I Liga.