‘Guia Regional para a Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal´ apresentado amanhã no auditório do Arquivo Regional

Realiza-se amanhã, pelas 11 horas, a apresentação do ‘Guia Regional para a Conciliação entre a Vida Profissional, Familiar e Pessoal´, no auditório do Auditório da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira.

Este Guia Regional é uma das medidas previstas no IV Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa (IV PRICA) e pretende alertar para a importância de um equilíbrio saudável entre todas as esferas da vida, contribuindo para uma maior igualdade de género, de oportunidades, para uma melhor saúde física e mental e, desta forma, fomentar o bem-estar e satisfação pessoal e profissional.