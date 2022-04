1773 utentes convocadas em Ponta de Sol para o rastreio do Cancro da Mama

A 8. ª volta do Rastreio do Cancro da Mama, no concelho da Ponta do Sol, começa amanhã e termina na primeira quinzena de Julho de 2022, informa o Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM).

As mamografias vão ser realizadas na Unidade Móvel, que ficará estacionada junto ao Centro de Saúde dos Canhas, e estão convocadas cerca de 1773 utentes, correspondente à população alvo do programa, dentro da faixa etária dos 45 aos 69 anos.

“Estas mulheres serão convocadas por ordem alfabética, através de um postal convite/convocatória, com indicação do dia e hora onde irão realizar a sua mamografia de rastreio”, informa a nota de imprensa.

A sequência de freguesias e previsão aproximada para a realização do rastreio no concelho da Ponta do Sol é a seguinte: na freguesia dos Canhas, entre a primeira quinzena de Abril e a segunda quinzena de Maio; na freguesia da Ponta de Sol, entre a segunda quinzena de Maio e segunda quinzena de Junho; e na freguesia da Madalena do Mar será na segunda quinzena de Junho.

Sobre o Rastreio do Cancro da Mama na RAM:

O Rastreio do Cancro da Mama da RAM é um rastreio de base populacional, dirigido a mulheres assintomáticas, sem factores de risco relevantes e na faixa etária entre os 45 e os 69 anos. A estas mulheres, e após um inquérito dirigido (antecedentes pessoais, familiares, medicação hormonal, sinais e sintomas mamários, entre outros), realiza-se mamografia nas quatro incidências standard, que posteriormente serão submetidas a uma dupla leitura independente por dois radiologistas. Os casos discordantes serão ainda submetidos a uma terceira leitura.

A Mamografia de Rastreio destina-se a mulheres assintomáticas, sem factores de risco familiar relevante e a Mamografia de Diagnóstico destina-se a mulheres sintomáticas, onde a mamografia será complementada por inspecção, palpação e muitas vezes também por ecografia mamária. As mulheres com risco familiar devem ter vigilância personalizada.