Ponta do Sol quer melhorar acessibilidade no Lombo de São João

A presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol, Célia Pessegueiro visitou esta quinta-feira, 31 de Março, na companhia dos técnicos da autarquia, as obras da nova Estrada do Pinheiro, no Lombo de São João.

O novo acesso, que representa um investimento superior a 400 mil euros, vem melhorar a segurança de todos os moradores e agricultores daquela zona, sendo que contempla a construção de novos muros de suporte e integra ainda uma nova rede de água, com capacidade para servir novas construções de moradias unifamiliares.

Na ocasião a autarca realçou que a nova estrada "vem facilitar o trabalho dos agricultores, reduzindo os tempos de deslocação para os terrenos agrícolas, melhorando a acessibilidade a mais de dez moradias já ali existentes, bem como vem resolver problemas de segurança em épocas de chuva”.

A obra decorre numa das zonas que foi severamente afectada pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010, em que houve deslizamento de terras e muros de suporte sobranceiros à vereda ali existente. A intervenção vem resolver os problemas que estiveram na origem dos deslizamentos passados, uma vez contempla uma nova rede de escoamento de águas pluviais, a construção de muros de suporte, além de introduzir grandes melhorias na mobilidade e permitir acesso a veículos de emergência e de recolha de lixo.

Célia Pessegueiro assume que a intervenção “é uma obra de grande importância que se insere na política de melhoria da mobilidade e da coesão territorial promovidas em todo o município".

A intervenção tem uma extensão aproximada de 317 metros, com uma largura de 4 metros, integrando um largo que permitirá a inversão de marcha uma vez que se trata de uma estrada sem saída.