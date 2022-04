Estudo de ‘Impacto Económico e Psicossocial do Cancro da Mama em Portugal’, apresentado segunda-feira na Assembleia Legislativa

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito do 81.º aniversário da Liga Portuguesa Contra o Cancro, vai apresentar, na próxima segunda-feira, o estudo ‘Impacto Económico e Psicossocial do Cancro da Mama em Portugal’, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

A sessão de abertura, que está marcada para as 17 horas, contará com as presenças do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, do Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, e do Presidente do NRM da LPCC, Dr. Ricardo Sousa.

De acordo com a organização, este inquérito vai "permitir analisar em detalhe a visão dos doentes ao longo do seu percurso e fazer uma avaliação em detalhe dos vários graus de impacto na vida das mulheres que passam ou passaram por um diagnóstico de cancro da mama", o que poderá levar "a que se ajustem programas de intervenção, medidas e/ou apoios, contribuindo para tornar o percurso pela doença o mais positivo possível".

Fundada a 4 de abril de 1941, a Liga Portuguesa Contra o Cancro assume-se como uma entidade de referência nacional no apoio ao doente oncológico e família, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.