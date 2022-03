'Bartolomeu Perestrelo' dinamiza XIII Semana da Saúde

A Escola Básica 123/PE Bartolomeu Perestrelo, no Funchal, dinamiza, ao longo desta semana, dinamiza, a XIII Semana da Saúde.

No decorrer da iniciativa - desenvolvida no âmbito do 'Projecto Escola Saudável Bartolomeu Activa' - todos os alunos daquele estabelecimento de ensino, desde a pré-escolar até ao novo ano, terão a oportunidade de experimentar diversas actividades lúdicas e desportivas e realizar alguns rastreios de saúde.

Este evento, que conta com a parceria dos diversos clubes/projectos que são desenvolvidos na escola, bem como com entidades público/privadas, com o objectivos de "promover a saúde em meio escolar e contribuir para um estilo de vida ativa e saudável, com vista à redução da taxa de sedentarismo", destaca uma nota da instituição.

Amanhã, dia 29, realizar-se-á a cerimónia de abertura do evento com a presença do secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, que irá proceder à entrega de prémios dos melhores alunos do 'FitEscola'.