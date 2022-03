PCP fala da "inoperância do Governo Regional" na resposta aos problemas da Juventude

O PCP esteve, esta manhã, no Campus da Penteada da Universidade da Madeira, onde questionou a razão pela qual, no ano em que a União Europeia dedica à Juventude, o Conselho Regional de Juventude ainda não se tenha reunido. Ricardo Lume falou de "inoperância" do Governo Regional nas questões ligadas à Juventude.

"Assinalar o dia 28 de Março como Dia Nacional da Juventude no decorrer daquele que é o Ano Europeu da Juventude é dar força para a luta juvenil, contra a precariedade e os baixos salários, em defesa da contratação colectiva, para mais e melhor habitação acessível à juventude, para melhores condições nas escolas e no acesso ao ensino superior", disse o deputado.

Ricardo Lume afirmou que a pandemia "veio agravar ainda mais as condições de vida dos jovens da nossa Região, assim como provocou o aumento galopante dos preços a que temos assistido nos últimos meses, adiando sonhos de vida, seja na área formativa, na área laboral, na área familiar ou habitacional".

Na ocasião, indicou que "a precariedade laboral que atinge principalmente os jovens é factor de instabilidade laboral, social e até mesmo familiar. Em média, um trabalhador com vínculo precário aufere salários inferiores em 30 % do que um trabalhador com vínculo efectivo, mas também é uma antecâmara do desemprego que os efeitos da pandemia vieram evidenciar".

Aliás, recorre aos dados divulgados, ressalvando que, na Região aponta-se para a existência de mais de 4.463 jovens desempregados com idades compreendidas entre 18 e 34 anos, que é mais de 30,9% do total de desempregados da Região.

"Apesar das muitas dificuldades experimentadas pelos jovens desta Região Autónoma, reconhecem-se potencialidades e capacidades que fazem da juventude uma fundamental força transformadora da sociedade", afirma.