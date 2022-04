Saiba o que hoje é notícia

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro apresenta a sua candidatura à liderança do partido, cerca das 11:00, em Lisboa, decisão que tomou depois de "escutar muitos militantes, autarcas e cidadãos e após ter recebido incentivos e sugestões vindos de dentro e de fora do PSD", segundo afirmou.

Na semana passada, em 29 de março, no dia em que arrancou a XV legislatura na Assembleia da República, o antigo deputado Luís Montenegro confirmou à Lusa que seria candidato a presidente do PSD.

Joaquim Miranda Sarmento, atual dirigente de Rui Rio, irá coordenar a sua moção de estratégia global.

O economista, que se estreou como deputado na semana passada, é presidente do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, vogal da Comissão Política e, por inerência, também da Comissão Permanente, o núcleo mais restrito da direção.

Esta será a segunda vez que Luís Montenegro se candidata à liderança do PSD, depois de ter disputado a presidência do partido em janeiro de 2020, perdendo para o atual presidente, Rui Rio.

Luís Montenegro é, por enquanto, o único candidato assumido à presidência do PSD, mas o antigo primeiro vice-presidente Jorge Moreira da Silva também deverá entrar na corrida, tendo marcado uma declaração pública para 14 de abril, depois de concluir um trabalho anual na OCDE, organização da qual é diretor da Cooperação para o Desenvolvimento.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Westway LAB - Criação, Conferência, Festival regressa hoje ao seu formato original e, até sábado, a cidade de Guimarães recebe várias conferências e mais de duas dezenas de concertos.

A sessão de abertura acontece hoje, às 17:00, no Centro Cultural Vila Flor, estando marcados três concertos, no mesmo espaço, para as horas seguintes: Caleidoscópio Ensemble dirigido por Bruno Pernadas, Christina Quest + Catharina Boutari, e Jorge da Rocha + Yann Cleary.

Até sábado, vários espaços de Guimarães vão receber conversas e 'showcases', para além de concertos de nomes como Sensible Soccers, Fumo Ninja, Club Makumba, Rui Reininho, Angélica Salvi, Tiago Sousa, A Cantadeira, entre outros.

ECONOMIA

Os acionistas da EDP reúnem-se hoje em assembleia-geral, na qual será votado o pagamento de um dividendo de 19 cêntimos por ação, enquanto trabalhadores da empresa fazem greve e concentração por aumentos salariais.

"O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Acionistas, a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2021 no valor de 0,19 euros por ação, em linha com o ano anterior, assim como com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 2021-2025", lê-se no comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), em fevereiro, quando a EDP apresentou os resultados de 2021.

A EDP teve, no ano passado, lucros atribuíveis aos acionistas de 657 milhões de euros, uma redução de 18% em termos homólogos.

Enquanto decorre a reunião, trabalhadores da EDP vão estar em greve e concentrados junto à sede da empresa, em Lisboa, contra a proposta de aumentos salariais de 0,6%, que representa seis euros para os escalões mais baixos.

Joaquim Gervásio, dirigente da Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Elétricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas (Fiequimetal), disse à agência Lusa que na última reunião negocial, no dia 23, a empresa manteve a sua proposta de aumentos de 0,6%, o que levou os trabalhadores a marcarem a greve e a concentração junto à sede da EDP.

A Fiequimetal reivindica aumentos salariais de 70 euros por trabalhador.

INTERNACIONAL

A reunião do Conselho do Atlântico Norte a nível de ministros dos Negócios Estrangeiros, presidida pelo secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, tem hoje início em Bruxelas.

Na reunião no Quartel-general da NATO em Bruxelas, com conclusão prevista para 07 de abril, Portugal está representado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que faz a sua estreia nas novas funções.

Para o primeiro dia estão previstas declarações do secretário-geral da NATO e do secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, além das chegadas dos ministros dos Negócios Estrangeiros e de um jantar de trabalho.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da Aliança vão discutir na quinta-feira com o homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, as necessidades das forças ucranianas, disse Stoltenberg na véspera do início da reunião.

"Está a ser examinado o fornecimento de armas antitanque e sistemas de defesa antiaérea", indicou o secretário-geral, escusando-se a dar mais detalhes.

Stoltenberg também assegurou que o assassinato de civis é um "crime de guerra" e pediu que todos os responsáveis pelas mortes na localidade de Bucha, arredores de Kiev, compareçam perante a justiça.

PAÍS

Um homem, de 60 anos, acusado pelo crime de homicídio qualificado, ocorrido em 2021, em Castanheira de Pera, começa hoje a ser julgado na Marinha Grande.

O início do julgamento estava previsto para 09 de março, mas foi adiado por o arguido estar na altura infetado com covid-19.

Além do homicídio qualificado, ao arguido, de 60 anos, estão imputados também um crime de detenção de arma proibida e dois crimes de burla informática e nas comunicações.

De acordo com o Ministério Público (MP), o homem e a vítima iniciaram uma relação amorosa em meados de 2018, mas passados três anos "a ofendida manifestou ao arguido a intenção de pôr termo ao relacionamento entre ambos, fixando um prazo" para o homem sair de casa.

Ainda segundo o MP, em 02 de junho de 2021, depois de uma discussão, a vítima foi para o quarto, onde o arguido tinha uma espingarda de caça. O arguido acabou por efetuar dois disparos sobre a companheira, que lhe provocaram a morte.

Para o MP, o arguido, detido preventivamente, "agiu com o propósito concretizado de pôr termo à vida" da vítima.