A primeira final ganha até ao Mundial é o grande destaque dos jornais de hoje

Embora os jornais tragam outras notícias de referência e da actualidade nesta sexta-feira, 25 de Março de 2022, nomeadamente a reunião ao mais alto nível tida ontem em Bruxelas por causa da guerra na Ucrânia, ou o novo Governo escalpelizado, o grande destaque vai para a selecção nacional que ontem venceu a Turquia na primeira de duas finais para chegar ao Mundial de Futebol no Qatar.

Assim, começando pelos semanários, no Expresso:

- "Novo Governo. Apoios de emergência a empresas avançam já"

- "Fuzileiros admitem agressões a agentes da PSP"

- "Um mês de guerra na Ucrânia. Aliança NATO, G7, UE deixa Zelensky sem garantias"

- "Ex-KGB: 'Putin tem 30 mil forças especiais para o proteger de um golpe'"

- "Energia e matérias-primas travam indústria"

- "Kiev, a fortaleza das ruas vazias"

- "SEF investiga tráfico de seres humanos entre refugiados"

- "Turismo em contraciclo aposta em forte retoma"

- "Doença de Ivo Rosa ameaça caso BES"

- "Como se vive na ilha que não pará de tremer"

- "Covid: Fim das máscaras não é para já"

- "SIRESP acusa MAI de favorecer Motorola"

- "Mudança para a hora de verão"

- "Costa vai ser MNE por dois dias"

- "Apoio de Euro60 para famílias pobres"

- "Apostas para os Óscares"

No NOVO:

- "Só rosas, senhor. António Costa leva Largo do Rato para São Bento, incluindo no novo Governo o atual e anterior secretários-gerais adjuntos do PS e terá no Conselho de Ministros todos os candidatos à sucessão"

- "Eduardo Baptista Correia: 'Rio seria pior primeiro-ministro do que Costa'"

- "Maro: 'Nunca pensei que fosse fazer o Festival da Canção"

- "Ex-assessores de Lisboa contratados por outras câmaras PS"

- "Especialistas revelam o que explica a onda de solidariedade com a Ucrânia"

- "Belém. Marcelo Rebelo de Sousa recruta novo chefe de segurança nas Nações Unidas"

Também nos diários, no Correio da Manhã:

- "Homicídio de Fábio: Polícia morto em 1 minuto e 20 segundos"

- "Portugal-Turquia (3-1): Primeiro 'mata-mata' está ganho"

- "Ocidente unido aperta Putin"

- "Papa Francisco pede milagre a Fátima"

- "Combustíveis sofrem novo aumento brutal"

- "Na próxima semana gasóleo pode subir 17 cêntimos"

- "Marcelo irritado com saída de ministra"

- "Isolado em casa. Pinto da Costa infetado com covid"

- "Açores. Risco de erupção leva a fuga da ilha de S. Jorge"

- "Apoio. Famílias carenciadas recebem 60 euros"

- "Braga. Faz roubos para pagar a mudança de sexo"

No Público:

- "Marcelo recusou Cravinho na Defesa para pacificar clima com militares"

- "Guerra. NATO envia mais 40 mil soldados para a fronteira a leste"

- "São Jorge. Crise sísmica assusta ilha: 'Aqui ninguém quer ficar'"

- "Futebol. Metade do trabalho feito, Portugal rumo ao Mundial"

- "Previsões do BdP. Guerra trava economia e pode levar à estagnação"

- "Cereais. Protecionismo dos países é a nova ameaça na subida de preços"

- "Simone de Oliveira: 'Somos um país de brandos costumes em que o mal fica atrás da cortina. Eu fiz sempre tudo à frente da cortina'"

No Jornal de Notícias:

- "Portugal 3-1 Turquia - O santo da casa e os milagres"

- "'Estado não tem recursos e atira para as autarquias. Vamos ser tarefeiros'" [Rui Moreira]

- "Milhares no adeus ao polícia 'herói'"

- "Divergências entre Governo e municípios complicam tarefa de Ana Abrunhosa"

- "Saúde. Medicamentos mais baratos podem acabar"

- "Porto. Compra de autocarros 'verdes' em risco"

- "São Jorge. Perigo de erupção obriga a retirar populações"

- "Guerra na Ucrânia. Cimeiras - NATO arma Zelensky contra ameaça nuclear"

- "Rússia. A misteriosa debandada no círculo íntimo de Putin"

- "Conflito. O lamento de combater sozinho"

- "Voluntariado. Apresentador troca televisão pelo Exército"

No Diário de Notícias:

- "Gouveia e Melo: 'Não queremos arruaceiros na Marinha'"

- "Costa Pinto: 'Democracia portuguesa tem uma ausência total de reformas políticas'"

- "Mundial2022. Portugal vence Turquia e vai jogar com a Macedónia do Norte"

- "Biden em Bruxelas: 'NATO nunca esteve tão unida como no apoio à Ucrânia"

- "Diário de guerra. 'Estamos a combater sozinhos'"

- "Reportagem: Voluntários não largam as armas - St.Dominic's cria telescola para deslocados"

No Inevitável:

- "Rússia e Fátima. A história e controvérsias de uma profecia"

- "Rússia derrotada na ONU, mas não está tão isolada como parece"

- "Mundial. Portugal joga apuramento com Macedónia do Norte"

- "Novo Governo. A 'irritação' de Marcelo e as reações dos partidos"

- "Economia. Banco de Portugal corta previsão de crescimento para 4,9%"

- "Sexualidade. As celebridades brasileiras que quebram tabus"

- "Berlusconi. O casamento simbólico com uma mulher 53 anos mais nova"

No Negócios:

- "EDP bloqueia novos contratos de energia"

- "Refugiados - Começar uma vida em terra estranha"

- "No pior cenário, PIB estagna, diz Banco de Portugal"

- "Guerra, inflação e covid na rota do novo Governo"

- "Arquiconsult quer contratar mais 60 engenheiros"

- "Bolsa - Cotadas entregam 2,5 mil milhões a acionistas"

E nos desportivos com maior destaque, naturalmente. No O Jogo:

- "Fernando Santos surpreendeu no onze e ganhou as apostas todas - Portugal 3 Turquia 1 - Engenharia mecânica"

- "Ciclismo. João Almeida arrasa na Catalunha"

- "FC Porto. João Mário lançado para o sprint final"

- "Pinto da Costa positivo a covid-19, mas assintomático"

- "Benfica. Weigl não fecha porta de saída"

- "Everton atravessa segundo maior jejum de golos"

- "Sporting. SAD antecipa saídas e vai contratar reforços para todos os sectores - Ataque total ao mercado de verão"

- "Meio-campo pode perder Palhinha e Matheus Nunes"

- "V. Guimarães. Pepe considera que a expulsão no jogo com os leões foi 'uma injustiça' - 'Sinto-me revoltado'"

No A Bola:

- "Portugal-Turquia (3-1). Todos os Santos ajudam"

- "Seleção ainda apanhou susto, mas vai decidir presença no Catar com a Macedónia do Norte"

- "Benfica. Svilar dado como perdido para a Roma"

- "Sporting. PSG tenta plano B para segurar Nuno Mendes"

- "FC Porto. Mourinho quer ficar com Sérgio Oliveira"

E no Record:

- "Portugal-Turquia (3-1): Deus existe. Santos lança Otávio que marca e assiste"

- "Leão tem milhões emprestados"

- "'Sinto-me confortável em Lisboa', Weigl na seleção comenta regresso à Bundesliga"

- "Pinto da Costa tem covid-19"