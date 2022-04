As notícias que marcam os jornais deste 1 de Abril

Bom dia. 1.º de Abril de 2022 nas capas dos jornais nacionais, dos semanários aos diários, dos generalistas aos especializados, há variedade de temas e diversidade de assuntos para despertarem a atenção dos leitores.

No semanário Expresso:

- "Costa afasta saída a meio do mandato"

- "Marcelo vai condecorar Costa Gomes, Spínola, Rosa Coutinho e Vasco Gonçalves"

- "Guerra na Ucrânia: Imigrantes ilegais usam guerra para entrar em Portugal"

- "Os limites do humor por Daniel Oliveira, Clara Ferreira Alves e R.A.P."

- "Os truques dos 'velhos' da seleção para aguentar o Mundial"

- "Os negócios estranhos de dois oligarcas russos no Algarve"

- "Portugal faz lanchas rápidas para traficantes espanhóis"

- "Monteiro e Portas juntos no apoio a Nuno Melo"

- "Chega e IL falham eleição"

- "Pedro Adão e Silva tutela o 25 de Abril"

- "João Leão nomeado vice-reitor do ISCTE"

No semanário NOVO:

- "Portugueses atestaram o Estado com 26.614.100.000 em dez anos"

- "Peso do ISP na gasolina e no gasóleo é um dos mais elevados da União Europeia e o montante cobrado aos contribuintes disparou com António Costa"

- "Cecília Meireles: 'Nos últimos anos não me senti nada bem-vinda'"

- "Manuel Monteiro pressionado para disputar liderança do CDS-PP com Nuno Melo"

- "Medina nas Finanças levanta dúvidas a antigos ministros"

- "'Os atores são muito mais protegidos do que os cantores', diz David Carreira"

- "António Costa irrita socialistas e Marcelo com escolhas para o Governo"

E n'O Jornal Económico:

- "'A Impresa tem hoje uma saúde financeira que não tinha desde 2005', CEO do grupo dono da SIC e do Expresso, Francisco Pedro Balsemão"

- "Lone Star põe consultora internacional a escolher sucessor de António Ramalho"

- "Arranca entrega do IRS. Como declarar rendimentos de capitais e prediais"

- "Preços. Inflação em máximo de 1994 com preços da energia a acelerarem 19,8% em março"

- "Restauração. Reservas na plataforma TheFork estão a crescer 80% face aos valores de 2019"

- "Banca. Bankinter vai criar uma gestora em Portugal no segundo semestre deste ano"

- "Tecnologia. Siemens lança em maio nova estratégia na área da internet das Coisas"

- "Combustíveis. PS Madeira quer que o Governo regional baixe o IVA para limitar subida de preços"

No diário Correio da Manhã:

- "Crime em Penafiel. Homicida fica com corpo três dias"

- "Bebés da Ucrânia já nascem em Portugal"

- "Presidente Marcelo diz que Costa está 'refém do povo'"

- "Parlamento exclui voto de mais de 672 mil eleitores"

- "SP Braga-Benfica: Águia no Minho sem pensar no Liverpool"

- "Carvalhal quer 'grande noite' dos arsenalistas"

- "Mundial. Alemanha é o papão no sorteio"

- "Sporting. Palhinha regressa ao onze"

- "Inflação em 5,3%. Energia e alimentos disparam custo de vida"

- "Ataque em escola. Jovem esfaqueador já tinha agredido 'ex'"

- "Pandemia. País longe das metas para alívio das medidas"

No jornal Público:

- "Governo prevê reforço salarial na função pública aquém da inflação"

- "Guerra na Ucrânia: No armazém onde se abastecem os soldados ucranianos

- "Entre os separatistas do Donbass"

- "António Vitorino: 'Não podemos excluir uma segunda vaga de refugiados'"

- "Médicos: Ucranianos têm de fazer as mesmas provas que os outros"

- "Genética: Sequência do genoma humano agora completa"

- "Pasolini: O regresso ao irredutível corsário"

- "Novo Banco: Ramalho deixa presidência com idoneidade em dúvida"

No Jornal de Notícias:

- "Farinha já está a ser racionada nos mercados grossistas"

- "Páscoa: Turistas enchem cidades"

- "Liga: Treinadores com futuro incerto lideram embate entre guerreiros e águias"

- "Guerra na Ucrânia: Exército russo reorganiza-se"

- "Freira rejeita autoridade do patriarcado de Moscovo"

- "Pelo menos 140 crianças morreram no conflito"

- "Custo de vida: Novas regras bancárias afastam jovens do crédito à habitação"

- "IRS: Reembolsos devem aumentar em número e valor médio"

- "Gaia: Três anos de cadeia para pugilista que agrediu dois polícias"

No Diário de Notícias:

- "Eurico Brilhante Dias, novo líder da bancada parlamentar do PS afirma que não é hora de antecipar um discurso de sucessão de Costa: 'Não foi o PS que chumbou o Chega. Foi 80% do parlamento'"

- "Forças russas começam a sair de Chernobyl"

- "Novo Banco: António Ramalho deixa liderança a meio do tempo"

- "Hospital de Belém: Ex-diretor da Defesa acusado por derrapagem nos custos"

- "Covid: Casos acima dos 65 anos explicam mais mortes"

- "Governo: Carlos César irritado com Marcelo diz que 'é do povo que Costa é refém'"

- "Assembleia: Deputados do Chega e da Iniciativa Liberal chumbados na eleição para 'vices'"

No Inevitável:

- "Radares de Lisboa ainda estão desligados"

- "Milhares de doentes abandonam as urgências depois de dar entrada"

- "Entrevista a Mário Dorminsky, 'pai' do Fantasporto, que começa hoje: 'O Ben Kingsley queria ouvir fados. Ficou fã e ainda comeu uma lagosta'"

- "Nuno André, professor e investigador que esteve 23 dias na Ucrânia: 'Houve gente que encheu as carrinhas com refugiados e que, ao chegar a Portugal, os deixou ao abandono'"

- "Ucrânia: Kremlin quebra as suas promessas, mais uma vez"

- "Soam os alertas para uma erupção na ilha de São Jorge"

- "AR: Edite Estrela e Adão Silva vice-presidentes. Chega e IL chumbados"

- "Novo Banco: António Ramalho sai da liderança em agosto"

No Negócios:

- "António Ramalho, CEO do Novo Banco: 'A minha integridade nunca foi posta em causa, nem creio que venha a ser'"

- "Novos prazos travam crédito à habitação"

- "IRS: Como evitar surpresas"

- "Expectativa com projetos solares reduz floresta à Navigator"

- "Bolsa de Lisboa é a recordista dos ganhos em mar vermelho"

- "Autoestradas: Escalada do preço dos combustíveis atrasa retoma do tráfego"

- "Entrevista a João Peixoto: 'Temos uma Síria dentro da Europa'"

- "A Arca de Noé das sementes"

No O Jogo:

- "Layún voltou ao México sem perder o FC Porto de vista: 'Já se via que Otávio seria grande'"

- "Sporting: Desgaste de Coates em exame"

- "V. Guimarães: selecionador Chiquinho Conde faz um pedido a Pepa: 'espero que ajudem o Geny'"

- "Braga -- Benfica: Clássico de europeus"

- "Seleção: Como a FPF desviou o ás Fábio Carvalho"

No A Bola:

- "Dia da verdade. Seleção conhece hoje adversários no Mundial e Benfica tem teste de fogo em Braga antes de receber o Liverpool"

- "SC Braga-Benfica: ''Não é algo que me afete', Veríssimo 'finta' Roger Schmidt e recorda que fala 'todos os dias' com Rui Costa"

- "Sporting. Reencontro com Gaitán"

- "FC Porto: Taremi e Zaidu começam o Ramadão"

E no Record:

- "SP Braga-Benfica. Dá tudo para jogar. Darwin chega a Braga sem descanso"

- "Sporting. Amorim pode gerir Slimani"

- "FC Porto. Otávio 'rebenta' com os recordes"

- "Após mais uma agressão a um árbitro. Violência alarma APAF"

- "Hoje há sorteio no Qatar. Boa sorte Portugal!"

- "Herói da canoagem. Fernando Pimenta renova até 2024"