Saiba o que hoje é notícia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, dirige-se hoje aos deputados do parlamento de Itália por videoconferência, ao 27.º dia da ofensiva russa no território ucraniano.

Ao longo das últimas semanas, o chefe de Estado ucraniano tem feito intervenções, sempre acolhidas por longas ovações, em órgãos legislativos de vários países, como Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Alemanha e Israel, mas também no Parlamento Europeu.

Apelos para uma maior ajuda do Ocidente face à agressão militar russa, iniciada a 24 de fevereiro, têm sido o ponto central das intervenções de Volodymyr Zelensky junto dos vários parlamentos internacionais, com o governante a adaptar normalmente o conteúdo da sua mensagem à audiência em questão.

Na semana passada, o ministro da Cultura italiano, Dario Franceschini, aprovou "todos os recursos e meios" para reconstruir o Teatro Drama de Mariupol (sudeste da Ucrânia), destruído após bombardeamentos conduzidos pelas forças russas nesta cidade portuária estratégica que está sitiada há semanas.

A ajuda do Governo italiano foi recebida com um agradecimento público por parte do Presidente ucraniano.

No início de março, o primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, foi uma das vozes da União Europeia (UE) que expressou apoio à adesão de Kiev à "família europeia".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Quatro medalhas de Mérito Cultural, do Ministério da Cultura, são entregues hoje aos decanos do teatro português Maria do Céu Guerra, João Lourenço, Luís Miguel Cintra e, a título póstumo, a Jorge Silva Melo.

O Ministério da Cultura destacou o percurso dos quatro homenageados, nomeadamente a sua "notável longevidade, coerência e capacidade de reinvenção", desde a ditadura do Estado Novo até à atualidade, passando pela "Revolução dos Cravos e o advento do regime democrático, a renovação do panorama teatral e o surgimento de novas companhias nas últimas décadas".

Atores e encenadores, Maria do Céu Guerra é nome fundador da companhia A Barraca, João Lourenço, do Teatro Aberto, Luis Miguel Cintra, do Teatro da Cornucópia e, Jorge Silva Melo, dos Artistas Unidos, tendo estado também na origem d'A Cornucópia. Silva Melo morreu no passado dia 14.

A entrega destas quatro medalhas, que esteve prevista para dezembro passado, realiza-se pelas 19:00, no Teatro Nacional D. Maria II.

A partir deste ano, as "Comemorações do Mérito Cultural" passam a realizar-se a 07 de junho.

DESPORTO

O selecionador Fernando Santos deverá hoje contar com todos os convocados de Portugal, à exceção de Pepe, no segundo dia de estágio com vista ao jogo frente à Turquia, do 'play-off' de apuramento para o Mundial2022 de futebol.

Na segunda-feira, dia do arranque dos trabalhos, foram apenas os guarda-redes Rui Patrício e Diogo Costa, os defesas Cédric, Diogo Dalot, José Fonte e Gonçalo Inácio, os médios João Moutinho, Matheus Nunes e Bruno Fernandes, e os avançados Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo que subiram ao principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras.

Os restantes fizeram trabalho de recuperação no ginásio, mas hoje devem apresentar-se disponíveis para o treino previsto para as 10:00, que será antecedido de conferência de imprensa, a partir das 09:30, com um jogador a designar.

O segundo dia de preparação já deverá contar com o defesa Tiago Djaló, que deixou a seleção sub-21 para apresentar-se na Cidade do Futebol, uma vez que o central Pepe testou positivo a covid-19 e encontra-se a cumprir isolamento.

O médio Vítor Ferreira, que também tinha sido convocado por Rui Jorge, rendeu o lesionado Rúben Neves, no domingo, e estará no relvado às ordens de Fernando Santos.

INTERNACIONAL

A secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, participa hoje em Bruxelas no Conselho de Assuntos Gerais da União Europeia (UE).

Na agenda estão, entre outros pontos, a preparação da reunião do Conselho Europeu que vai decorrer na quinta e sexta-feira na capital belga, cimeira marcada pela presença do Presidente norte-americano, Joe Biden, "convidado" no âmbito da crise desencadeada pelo conflito russo-ucraniano.

O exercício do semestre europeu de 2022 é outros dos itens em análise no Conselho de Assuntos Gerais e a Presidência francesa do Conselho da UE, responsabilidade que irá assegurar até 30 de junho, apresentará um roteiro atualizado, bem como fará um ponto de situação sobre a Conferência sobre o Futuro da Europa.

A reunião também será marcada por um debate público sobre a revisão do regulamento relativo ao estatuto e ao financiamento dos partidos políticos europeus e das fundações políticas europeias.

LUSOFONIA

A recolha e contagem de votos dos emigrantes na Europa, que repetem as legislativas de 30 de janeiro, decorre hoje e quarta-feira, em Lisboa.

Trata-se da última fase deste ato eleitoral e que deverá dar a conhecer os votos dos eleitores do círculo da Europa, tanto os que foram realizados presencialmente em 12 e 13 deste mês, como os por via postal, tendo para tal sido enviados 926 mil cartas para os portugueses recenseados em 36 países.

Presencialmente, votaram 152 dos 400 eleitores que estavam inscritos nesta modalidade de voto.

O voto por via postal foi alvo de várias críticas desde o início desta repetição eleitoral, com queixas de atrasos na receção dos boletins de voto, além de informações distintas sobre as datas-limite para a sua expedição.

No parlamento, a ministra da Administração Interna, Francisca Van Dunem, afirmou na quarta-feira que entre 72 e 99% dos emigrantes receberam os boletins de voto.

A ministra reconheceu, contudo, que o Governo estima que metade dos emigrantes que participaram na primeira votação para o círculo da Europa não volte a exercer o seu direito na repetição do ato eleitoral.

Também a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, disse na sexta-feira, em Paris, que os emigrantes estavam a receber os boletins de voto, reconheceu problemas e admitiu uma diminuição na votação.

Na origem da repetição das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro no círculo da Europa esteve a falta de uma cópia do documento de identificação em numerosos votos de emigrantes.

PAÍS

Os trabalhadores da Carris estão hoje em greve, entre as 10:00 e as 15:00, para exigir salários e direitos que valorizem e dignifiquem as profissões, estando também prevista a realização de um plenário.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Motoristas e Outros Trabalhadores (SNMOT) e pelo Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP).

Em 18 de janeiro, a administração da Carris iniciou com os sindicatos representativos dos trabalhadores a negociação do Acordo de Empresa para 2022 e as atualizações salariais, altura em que as estruturas sindicais rejeitaram o aumento de 10 euros apresentado, reivindicando uma subida semelhante à do salário mínimo nacional (40 euros).

Um mês depois, a administração da Carris apresentou aos sindicatos uma nova proposta de atualização salarial, agora de 20 euros, valor que o STRUP considera ainda "muito insuficiente", defendendo um aumento nominal de 90 euros para todos os trabalhadores.

A proposta defendida pelo SNMOT é de aumentos salariais "no mesmo índice percentual que o salário mínimo nacional sofreu, ou seja, de 6,01%", sendo que a empresa apresentou, inicialmente, uma atualização salarial de cerca 0,9%.

O plenário geral de trabalhadores para discussão do processo negocial e respetiva evolução realiza-se pelas 11:00 em Miraflores, Oeiras, junto ao edifício da administração.

***

Catorze municípios da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra assinam hoje um protocolo com a Agência para a Modernização Administrativa (AMA) para a instalação de 84 novos Espaços Cidadão.

A cerimónia, que irá decorrer em Coimbra, a partir das 11:00, conta com a presença da ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.

Estão envolvidos neste processo os municípios de Arganil, Cantanhede, Coimbra, Figueira da Foz, Góis, Lousã, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares.

Os espaços vão disponibilizar serviços de 13 entidades diferentes, nomeadamente a Autoridade Tributária (AT), a ADSE, o Instituto da Segurança Social (ISS) e o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), entre outros.

Atualmente, a rede física de atendimento dos serviços públicos inclui 799 Espaços Cidadão no território de Portugal Continental, sendo que 216 dos 278 municípios já dispõem destes espaços, bem como com 63 Lojas de Cidadão (incluindo uma Loja Móvel).

***

A proposta de "suspensão imediata" de novos registos de alojamento local em Lisboa vai ser discutida e votada hoje na Assembleia Municipal, três meses após a aprovação camarária, com o setor a alertar para o aumento de registos.

Apresentada pelos vereadores do PS e do Livre na Câmara de Lisboa, em 17 de novembro de 2021, a proposta para a "suspensão imediata da autorização de novos registos de estabelecimentos de alojamento local, por um prazo de seis meses, sem prejuízo da sua renovação por igual período, até à entrada em vigor da alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local", foi aprovada pelo executivo camarário em 15 de dezembro.

Na Assembleia Municipal prevê-se que a proposta seja aprovada, com os votos favoráveis dos partidos da esquerda, à exceção da abstenção do BE, e os votos contra da direita.

Em 08 de fevereiro, o PS na Assembleia Municipal de Lisboa apresentou uma proposta de alteração à iniciativa aprovada pela câmara para que a suspensão passe a ser "nas freguesias onde se verifique um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de habitação permanente igual ou superior a 2,5%, atual ou que se venha a verificar no decurso da suspensão", sem prejuízo das zonas de contenção em vigor.

A aplicação deve ser feita com base nos dados do peso do alojamento local relativo ao alojamento familiar clássico nas 24 freguesias da cidade de Lisboa, em que são 14 as que apresentam um rácio superior a 2,5%, nomeadamente Santa Maria Maior (52%), Misericórdia (39%), Santo António (26%), São Vicente (16%), Arroios (14%), Estrela (11%), Avenidas Novas (7%), Alcântara (5%), Belém (4%), Campo de Ourique (4%), Parque das Nações (4%) e Penha de França (4%), Ajuda (3%) e Areeiro (3%), de acordo com a proposta do grupo municipal do PS.

SOCIEDADE

O Dia Mundial da Água, este ano dedicado ao tema "Águas subterrâneas -- tornando o invisível visível", é assinalado com iniciativas como o lançamento de uma campanha internacional para sensibilizar 59 milhões de jovens para a importância da água, ou o início do uso de água reutilizada para regar são ações que marcam hoje o Dia Mundial da Água.

Proclamado pelas Nações Unidas e comemorado desde 1993, o Dia Mundial da Água assinala-se em Portugal com várias ações em todo o país, como a 'H2OFF', que pelo segundo ano desafia as pessoas a não abrirem a torneira entre as 22:00 e as 23:00.

A iniciativa, da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas, pretende motivar à mudança consciente de comportamentos sobre o uso correto e eficiente da água, incitando à proteção e preservação da mesma.

Em Lisboa é também lançada a campanha pan-europeia '#WaterOfTheFuture', juntando Portugal e mais sete países da União Europeia e ainda Cabo Verde para sensibilizar os jovens a terem um papel ativo e a mobilizarem a sociedade e os decisores políticos no combate à escassez de água. A campanha e lançada simultaneamente nos nove países.

No âmbito do Dia Mundial da Água realizam-se em vários pontos do país outras iniciativas sobre o tema, como conferências, palestras e seminários, assinatura de protocolos ou exposições.