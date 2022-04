Escola Básica e Secundária de Machico recebeu 'Semana das Expressões'

Terminou hoje em clima de festa mais uma edição da Semana das Expressões da Escola Básica e Secundária de Machico organizada pelos grupos de Artes Visuais, Educação Física e Educação Musical.

Ao longo da semana foram realizadas inúmeras exposições, atividades desportivas e atuações musicais para toda a comunidade educativa.

Entre as várias iniciativas de destacar as exposições de pintura "Mestres da Palavra em Português" e "Natureza Morta", o Dia da Atividade Motora Adaptada com a colaboração da Direção de Serviços do Desporto Escolar, os Torneios inter-turmas para os vários ciclos de ensino e o espetáculo musical protagonizado pelo Ensemble Orff e o grupo "Cantar".