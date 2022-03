Praia da Ponta do Sol apadrinhada pela Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol

Na manhã desta terça-feira, realizou-se a cerimónia de apadrinhamento da Praia da Ponta do Sol pela Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol. O evento contou com o apoio da Câmara Municipal na colocação da placa de acrílico e foi acompanhado de mensagens de consciencialização e de jogos pedagógicos e tradicionais.

O vice-presidente do município, Sidónio Pestana, marcou presença no acontecimento e realçou que “a importância deste apadrinhamento irá contribuir para a melhoria da qualidade da praia da Ponta do Sol, relembrando que as boas práticas ambientais devem ser promovidas nas suas fontes, evitando assim que os troços de água que brotam no mar venham poluídos” e espera que este projeto consiga “educar e sensibilizar a comunidade neste sentido” mencionando a importância deste projeto e felicitando a iniciativa e o exemplo que a escola está a dar perante a população.

Esta iniciativa decorre em virtude do programa “Escola Azul”, um programa que existe a nível nacional, estando presente na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol há cerca de 2 anos, onde trabalham em parceria com o projeto Eco-Escolas.

Com este apadrinhamento a escola comprometeu-se em ajudar a cuidar da praia da Ponta do Sol, a organizar limpezas também pelas praias do Lugar de Baixo e da Madalena do Mar, a separar o lixo, a reduzir o uso de plásticos, a contribuir para uma consciência cívica e a desenvolver várias ações que estimulem a literacia do oceano junto da comunidade.