Autarquia da Ribeira Brava investe 100 mil euros no Espigão

Prossegue a bom ritmo a limpeza da escarpa no sítio do Espigão, na Ribeira Brava, que está a ser alvo de uma intervenção camarária para mitigar a queda de pedras na única estrada de acesso à localidade.

Esta manhã, durante uma visita aos trabalhos em curso, o presidente da Câmara deu conta do investimento que está a ser feito, na ordem dos 100 mil euros.

Neste momento, os trabalhos incidem na limpeza da escarpa para a retirada de inertes e pedras soltas, assim como ao corte de eucaliptos na encosta. Posteriormente, vamos pavimentar a estrada que já apresentava alguns sinais de degradação”. Ricardo Nascimento

Esta intervenção vem reforçar a segurança das cerca de 30 famílias que vivem na localidade, mas também dos turistas que procuram o Miradouro do Espigão para contemplar toda a área montanhosa que circunda os vales da Ribeira Brava e da Serra de Água.

Nascimento recordou que a autarquia tem feito intervenções semelhantes um pouco por todo o concelho e deu como exemplo a limpeza na Estrada da Furna, realizada o ano passado, que tem mitigado em muito o risco de queda de pedras.

Os trabalhos no Espigão contam com a colaboração dos rocheiros do Governo Regional que mereceram uma palavra de reconhecimento pela “prontidão”, devendo estar concluídos dentro de duas semanas.