Portugal anuncia 125 mil euros após ciclone Gombe no norte de Moçambique

Portugal anunciou hoje 125 mil euros para organizações com ações humanitárias no norte de Moçambique após o impacto do ciclone Gombe, em março.

"Para apoiar as vítimas do ciclone Gombe, Portugal irá disponibilizar, de imediato, 125 mil euros para financiar intervenções humanitárias de organizações não-governamentais para o desenvolvimento (ONGD) na província de Nampula", lê-se em comunicado da embaixada de Portugal em Moçambique.

A verba será atribuída através do Instrumento de Resposta Rápida (IRR) para Ações de Emergência coordenado pelo Camões - Instituto da Cooperação e da Língua.

Os projetos aprovados deverão ser conhecidos a partir de 13 de abril.

"Será igualmente disponibilizado um apoio adicional para a recuperação de infraestruturas afetadas na Ilha de Moçambique, consoante as necessidades que forem identificadas, em articulação com as autoridades moçambicanas e com os parceiros envolvidos" no quadro da cooperação portuguesa naquele distrito - primeira capital do país e relíquia patrimonial da costa moçambicana.

As chuvas torrenciais e os ventos fortes provocados pelo ciclone Gombe causaram 63 mortes e afetaram 736.000 pessoas, com destruição de inúmeras infraestruturas, de acordo com dados do Instituto Nacional de Gestão de Desastres (INGD) moçambicano.

O embaixador de Portugal em Moçambique, António Costa Moura, realiza uma visita à província de Nampula, entre segunda e quarta-feira, durante a qual manterá encontros com as autoridades provinciais e da Ilha de Moçambique, para se inteirar dos danos.

Durante a visita à ilha, Costa Moura vai ainda participar num seminário sobre património e desenvolvimento e rubricar adendas a acordos de cooperação.

No último dia de visita à província de Nampula, o embaixador português vai inaugurar, em Monapo, uma escola e um espaço alimentar do centro de saúde local, no quadro de um projeto apoiado pelo Camões e pela Associação de Defesa do Património de Mértola.