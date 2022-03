Fernando Mendes actua pela primeira vez no Porto Santo

O actor Fernando Mendes encontra-se no Porto Santo este fim-de-semana, para apresentar a peça 'Insónia' no auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo.

Nuno Batista enaltece visita de Fernando Mendes ao Porto Santo Actor, comediante e apresentador de televisão deixou mensagem no livro de honra do concelho

Neste sábado Fernando Mendes esteve no lar de Nossa Senhora da Piedade, onde alegrou muitos idosos.

Fernando Mendes confessou que nunca tinha estado na ilha para actuar: "Já trabalhei na Madeira muitas vezes, mas é primeira vez que venho trabalhar no Porto Santo e estou muito contente, ansioso para que as coisas decorram bem”.

O actor, comediante e apresentador de televisão já esteve diversas vezes na 'Ilha Dourada', revelou ao DIÁRIO: "Esta ilha é lindíssima, venho sempre em Agosto com os meus filhos e amigos, as pessoas são extraordinárias, acolhem muito bem e o melhor de tudo é este clima magnifico…em Lisboa não temos muito disto…estamos agora em Março e com a temperatura daqui podemos andar de manga curta”.

Sobre a apresentação da peça, Fernando Mendes disse estar ansioso. "Espero que tudo decorra bem, sou daqueles actores que entra [no placo] ainda um pouco ansioso porque o público varia de terra para terra. Espero que aqui decorra tao bem, como decorreu onde andei nos dois fins-de-semana anteriores”.