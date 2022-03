391 relâmpagos registados durante a tarde de ontem Região da Madeira

Além da muita precipitação ocorrida este domingo em praticamente todo o arquipélago da Madeira, o dia ficou também marcado por significativa actividade eléctrica atmosférica na Região da Madeira. Das 00:00 às 24:00 e num raio de 200 km centrado em Porto Santo foram registados quase meio milhar de relâmpagos, a grande maioria ocorreu durante a tarde e ao largo da costa Norte e costa Sul da ilha da Madeira.

A rede de detectores de trovoadas do IPMA no Arquipélago da Madeira, composta por detectores de trovoadas de última geração LS7002, em Porto Moniz/Santa, Santana, Funchal e Porto Santo, registou 491 descargas eléctricas atmosféricas nas 24 horas deste domingo, sendo que 391 destas descargas eléctricas foram registadas entre o meio-dia e as 20 horas. Dos quase 500 trovões, 30 foram raios positivos, 61 raios negativos e 400 intra-nuvens.

Durante a madrugada a actividade eléctrica atmosférica foi praticamente inexistente, havendo apenas registo de 13 relâmpagos, alguns sobre a orla costeira entre Câmara de Lobos e a Ribeira Brava. Contudo, foi no período de maior actividade, durante a tarde, que alguns raios viriam a ocorrer sobre a ilha da Madeira, entre o Funchal e a Calheta, com maior incidência nos concelhos da parte sudoeste.