Abertas inscrições para a exposição 'Madeira Classic Car Revival 2022'

A exposição 'Madeira Classic Car Revival 2022' já tem inscrições abertas. Estas terminam a 29 de Abril, Este ano, à semelhança dos anos anteriores as inscrições terão de ser feitas, obrigatoriamente, no sítio da internet criado para o efeito.

"Depois de dois anos em que não foi possível realizar esta exposição, que é a maior exposição de viaturas antigas e clássicas de Portugal, este ano a organização que foi atribuída ao Clube de Automóveis Clássicos da Madeira desde 2019, terá um figurino diferente", refere nota da organização.

A abertura e inauguração oficial da exposição será no dia 28 de Maio, às 10 horas, sendo que no dia seguinte na parte da manhã terá lugar a Rampa dos Barreiros com o mesmo figurino da última realizada.