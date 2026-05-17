Açores com viagens subsidiadas mais caras do que a Madeira é o assunto que faz hoje a manchete do DIÁRIO. Apesar de ter menos 47 mil deslocações suportadas pelo Subsídio Social de Mobilidade, o sistema do arquipélago vizinho custou mais 10,5 milhões de euros ao Estado, em 2025.

Cortejo repartido enche as medidas é outro dos assuntos em destaque. Forte moldura humana no segundo desfile da Festa da Flor é “aposta ganha”. Governo ajusta agenda de Carnaval para que a tradição se cumpra nos concelhos.

Para ler ainda: Nova espécie na Deserta Grande. Acaba de ser publicado o artigo científico com a descrição do cardo endémico, baptizado de ‘Circium isambertoi’, em homenagem ao vigilante da natureza, Isamberto Silva, “um dos últimos naturalistas madeirenses”. Investigadores pedem medidas urgentes de conservação.

Nota também para: Nacional conquista a Taça da Madeira. A equipa do CD Nacional que disputa a Divisão de Honra Regional bateu o Santacruzense (3-1), numa final que só ficou resolvida no prolongamento.

E, por fim, Governo adjudica concessão da Via Rápida à Ascendi.

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