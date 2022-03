Sector da pasta e papel exportou 266 milhões em Janeiro, o dobro das importações

O setor da pasta e papel exportou 266 milhões de euros em janeiro, o dobro do que importou, indica hoje a CELPA -- Associação da Indústria Papeleira.

Com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a associação destaca que as exportações de pastas celulósicas e papel cresceram 39,3% em janeiro, face a igual mês do ano passado, atingindo 266,6 milhões de euros.

Por outro lado, as importações deste grupo atingiram 133 milhões de euros.

"A fileira da Pasta, Papel e Cartão, que integra as empresas associadas da Celpa, é, como estes últimos números confirmam, um dos principais motores da economia portuguesa, com um contributo extraordinário para as exportações e para o saldo da balança comercial. Portugal pode orgulhar-se de ter uma indústria 'benchmark' a nível europeu e mundial na produção de pasta, papel e cartão", refere Francisco Gomes da Silva, diretor-geral da associação, citado em comunicado divulgado hoje.

A CEPLA assinala que o saldo da balança da pasta, papel e cartão é positivo em valor, sendo as exportações 2,14 vezes superiores às importações, em 2021.

"Tal contrasta com o saldo negativo da balança comercial portuguesa no seu total, em que as exportações de bens correspondem apenas a 77% das importações (razão de 0,77) em valor (euros)", refere.

Francisco Gomes da Silva sublinha que "esta fileira apresenta-se com um enorme potencial de inovação que irá moldar o caminho da reinvenção de muitos domínios da indústria nacional".