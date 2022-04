"Notável” desenvolvimento da Região também resulta do “papel determinante da Engenharia”

Na certeza que seremos sempre os beneficiários últimos da dedicação e competência dos engenheiros, o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, enalteceu o papel determinante das engenharias na notável evolução operada na Madeira nas últimas décadas.

“Ao longo dos últimos 40 anos assistiu-se, na Região Autónoma da Madeira, a um desenvolvimento a todos os títulos notável. Um verdadeiro caso de estudo. Fruto da visão estratégica, do mérito político e da capacidade de execução dos sucessivos Governos Regionais, desde o início do processo autonómico até aos dias de hoje, a RAM conseguiu recuperar de décadas de atraso relativamente a outras partes do território nacional e situar-se num patamar de excelência, quer ao nível da qualidade dos seus equipamentos públicos e privados, quer de um ponto de vista infraestrutural. A Obra está aí aos olhos de todos. Tem sido muito justamente relevada por quem a pôde acompanhar e consegue avaliá-la sem preconceitos ou complexos. E constitui a demonstração inequívoca do muito que neste arquipélago se consegue fazer sempre que à vontade de realizar e de ultrapassar obstáculos se juntam o trabalho, a disciplina e os meios”, disse esta tarde na cerimónia da tomada de posse dos órgãos regionais da Ordem dos Engenheiros.

Momento para “lembrar o papel determinante da Engenharia nesse processo acelerado de transformações que, genericamente, designamos por desenvolvimento económico e social da nossa Região”, para reconhecer que “foi com o apoio fundamental da Engenharia” que o Governo Regional concretizou as inúmeras obras que transformaram a Madeira.

Embora reconheça que no presente “as principais carências ao nível infraestrutural da Região encontram-se prática e generalizadamente superadas”, ainda assim “haverá sempre objectivos novos”.

Entre vários exemplos de engenharia, inclusive no combate à pandemia, e na disponibilização das novas tecnologias que permitiram o trabalho e o ensino à distância, Pedro Fino realçou que foi “devido à política corajosa do Governo Regional no combate à pandemia, em todas as áreas da sua capacidade e responsabilidade de intervenção, a Região conseguiu superar um período de dificuldades provocados pela crise e minimizar o impacto da mesma na nossa vida colectiva”.

Infelizmente a guerra na Ucrânia, para além do impacto que terá no plano humanitário, “trará também uma crise económica global, atrasando, dessa forma, o processo de recuperação económica”.

Pese embora o contexto exigente, garante que “o Governo Regional manter-se-á firme no apoio à economia e às actividades que criam riqueza e emprego e constroem o desenvolvimento da nossa Região.