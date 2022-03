Assembleia Legislativa da Madeira associa-se à 'Hora do Planeta'

O Parlamento madeirense aderiu à 'Hora do Planeta' e esta noite, de forma simbólica, vai desligar a iluminação do edifício durante uma hora. Entre as 20h30 e as 21h30 os cidadãos são desafiados a pensarem em contributos de defesa e salvaguarda da natureza e do futuro do planeta.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, considera de extrema importância o contributo de todos para minimizar as alterações climáticas. “O momento actual, marcado por conflitos, faz-nos reflectir sobre esta verdadeira ameaça à Humanidade. A guerra na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, traz aos olhos de todos o quão prejudicial é a dependência dos combustíveis fósseis e a urgência de acelerar a adopção das energias limpas. Quanto mais adiarmos esta solução mais difícil será resolvermos a emergência climática. Depois do medo gerado pela pandemia, e agora pela guerra, pensemos no que cada um de nós pode fazer para reduzir os factores de risco, que ameaçam as nossas ilhas e o nosso Planeta”.

A 'Hora do Planeta' é uma iniciativa da World Wilde Fund For Nature (WWF) que começou em 2007 em Sidney, na Austrália, quando 2,2 milhões de pessoas e mais de 2.000 empresas apagaram as luzes por uma hora, numa tomada de posição contra as mudanças climáticas.

Em Portugal, este ano, mais de 100 municípios, duas dezenas de empresas e mais de 30 organizações aderiram à iniciativa, entre elas a Assembleia Legislativa da Madeira.

Este sábado “casas, ruas, edifícios e monumentos apagam as suas luzes na Hora do Planeta, criando uma lembrança visual impossível de ignorar”. Um passo, de 60 minutos, pela Natureza que pode fazer a diferença no formar de uma consciência colectiva para a importância de proteger o Mundo.