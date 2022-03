CMF associa-se à ‘Hora do Planeta’ com acção de reflorestação no Parque Ecológico

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) volta associar-se à ‘Hora do Planeta’, considerado o maior movimento global em defesa da natureza. O desafio deste ano tem como tema ‘Restauro da Natureza’, no sentido em que não é suficiente proteger a natureza, "é necessário ir mais além e recuperar o que foi destruído”.

A esse propósito, a vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, promoveu esta manhã, no Parque Ecológico do Funchal, uma acção de reflorestação, uma caminhada para sensibilização da conservação da natureza e ainda uma acção de sensibilização sobre trabalhos de conservação do patagarro. Actividades que tiveram a participação dos pais, professores e alunos da Internacional Sharing School Madeira. Uma forma de celebrar também o dia do Pai, pois no passado sábado não foi possível realizar as actividades programadas.

Nádia Coelho referiu que “para cuidar é preciso conhecer”, daí realçar a importância de envolver todos no contacto com a natureza. Com o objectivo de cuidar da natureza e promover momentos de lazer, o município do Funchal convidou os alunos, pais e professores, a ‘construir uma nova floresta Laurissilva’, no Parque Ecológico, tendo a vereadora do Ambiente colaborado na plantação de árvores de várias espécies, desde o til, loureiro e outras.

Ainda hoje e seguindo as indicações da organização global de conservação da natureza o município do Funchal junta-se à ‘Hora do Planeta’ procedendo ao apagão das luzes, entre as 20h30 e as 21h30, nos seguintes monumentos: Edifício dos Paços do Concelho, Museu A Cidade do Açúcar, Museu de História Natural, Museu Henrique e Francisco Franco e Teatro Municipal Baltazar Dias.

Esta é também uma forma de o município fortalecer a política de adaptação e mitigação dos impactos das alterações climáticas e reforçar a intenção de se tornar mais resiliente e sustentável.

“Só temos este Planeta e temos de cuidar muito bem dele”, declara Nádia Coelho, sublinhando que é uma tarefa que envolve cada cidadão. “Se cada um de nós mudar a sua atitude e conseguir passar essa responsabilidade para os outros, com certeza teremos um Planeta melhor, assegurando uma vida mais sustentável”, frisou.

Nesse sentido deixa o apelo para que a população se associe a este momento de solidariedade para com o Planeta, desligando as luzes durante uma hora.

A ‘Hora do Planeta’ é o maior movimento global em defesa da natureza. Este evento tem vindo a crescer contando já com 3,5 mil milhões de pessoas em 192 países e territórios.