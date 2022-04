IPMA prevê chuva e até neve para a Madeira nesta segunda-feira

A previsão meteorológica desta segunda-feira aponta para "períodos de céu muito nublado", criando condições para a ocorrência de "aguaceiros, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, podendo ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira".

O vento também vai-se fazer sentir. "Vento moderado a forte (30 a 50 km/h) de nordeste, com rajadas até 85 km/h nas terras altas, rodando gradualmente para norte", acompanhado de uma "pequena descida da temperatura mínima", prevê o IPMA.



No Funchal, a previsão aponta para "períodos de céu muito nublado", com os "aguaceiros, em especial até final da manhã" a serem acompanhados de "vento fraco (inferior a 15 km/h)" e uma "pequena descida da temperatura mínima".



No mar, a costa Norte terá "ondas de nordeste com 2 a 3 metros, aumentando

gradualmente para 3 a 4 metros" e a costa Sul terá "ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros".

Por fim, refere o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a temperatura da água do mar deverá ser de 18º Celsius.