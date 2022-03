Ministros alemães querem acabar com dependência energética face à Rússia

A ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, Annalena Baerbock, e o da Economia e Clima, Robert Habeck, reiteraram hoje a necessidade de acabar com a dependência energética em relação à Federação Russa.

Os governantes alemães realçaram na ocasião a necessidade de desenvolver as energias renováveis para combater as alterações climáticas e garantir a segurança energética.

Durante um discurso, na cerimónia de inauguração do "Diálogo de Transição Energética de Berlim", que decorre na capital alemã, Baerbock afirmou que as aliterações climáticas são "o maior desafio internacional do século XXI", mas realçou que a proteção do clima e a transição energética também tem a ver com segurança e geopolítica.

A "guerra brutal" do presidente russo, Vladimir Putin, contra a Ucrânia, além de provocar um sofrimento terrível e incrível a milhões de pessoas, "deixou clara a importância da independência total das importações de combustíveis fósseis russos", disse.

Por seu lado, Habeck afirmou que, ao olhar para trás, é "pouco compreensível" ter-se apostado na dependência energética da Federação Russa, que atinge os 50%.