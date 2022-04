Confira o onze inicial do Marítimo para a recepção ao Tondela

Já é conhecido o onze inicial do Marítimo para a partida frente ao Tondela, que tem início marcado para as 15h30, deste domingo, no Estádio dos Barreiros.

Relativamente à última jornada, em Barcelos, o técnico do conjunto ‘verde-rubro’, Vasco Seabra, é obrigado a mexer em duas peças do seu xadrez, nomeadamente o central Matheus Costa e o médio Pedro Pelágio, que cumprem castigo por acumulação de amarelos. Deste modo, para o lugar do brasileiro, Vasco Seabra aposta na entrada do defesa Léo Andrade, enquanto para o lugar do jovem madeirense, o técnico apostou no médio argentino Iván Rossi.

Mas também, por opção técnica, há mexida na ala esquerda, com a saída de Vítor Costa para a entrada do lateral madeirense Fábio China.

O onze titular do Marítimo

Guarda-redes: Paulo Victor;

Defesas: Cláudio Winck, Zainadine, Léo Andrade, Fábio China;

Médios: Diogo Mendes, Iván Rossi e Miguel Sousa;

Avançados: Rafik Guitane, Joel Tagueu e André Vidigal;

O onze titular do Tondela:

Guarda-redes: Pedro Trigueira;

Defesas: Manu Hernando, Marcelo Alves, Sagnan;

Médios: Bebeto, Undabarrena, Pedro Augusto e Neto Borges;

Avançados: Rafael Barbosa, Boselli e Salvador Agra;