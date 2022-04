Agitação marítima deixa arquipélago sob aviso amarelo esta segunda-feira

Foi emitido um aviso amarelo para a costa Norte da Madeira e o Porto Santo devido à agitação marítima forte prevista para esta segunda-feira.

O aviso entra em vigor às 9 horas de amanhã e prolonga-se até às 18 horas, com ondas que podem atingir os 4,5 metros.

A Capitania do Porto do Funchal informa que haverá vento (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção e recomenda assim aos proprietários e armadores das embarcações que adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.