Ricardinho despede-se do Marítimo

Ricardinho Viana está de saída do Marítimo, e despediu-se na seguinte forma: “Feliz em ter vestido a camisa do Maior das Ilhas! Fica o meu agradecimento a toda equipa, comissão, direcção, funcionários e adeptos. Nesses 7 meses em que estive aqui aprendi muito e volto a minha casa de cabeça erguida e tendo a certeza que sou um profissional e um homem melhor.”

Já era público que a SAD maritimista não ia exercer a opção de compra (1,5 milhões de euros) que constava do contrato de empréstimo do Grémio de Porto Alegre ao Marítimo. Desta forma, chegou a acordo com o avançado brasileiro que antecipa, assim, em alguns meses a sua saída do clube.