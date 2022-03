João Cancelo, Pepe e Nuno Mendes são as novidades no 'onze' luso

João Cancelo, Nuno Mendes e Pepe são as novidades no 'onze' da seleção portuguesa de futebol para o encontro de hoje com a Macedónia do Norte, dos 'play-offs' europeus de apuramento para o Mundial2022.

No Estádio do Dragão, no Porto, Cancelo, após um jogo de suspensão, Nuno Mendes e Pepe, recuperado da covid-19, entram para os lugares de Diogo Dalot, Raphaël Guerreiro e José Fonte, em relação à equipa inicial com a Turquia, de quinta-feira.

Surpresas no 'onze' do jogo das meias-finais do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso ao Mundial2022, o guarda-redes Diogo Costa e o médio Otávio voltam a ser titulares na final com os macedónios, que dá ao vencedor um lugar na fase final.

Desta forma, Portugal vai começar com um quarteto defensivo composto por João Cancelo, Pepe, Danilo Pereira e Nuno Mendes, à frente de Diogo Costa.

No meio-campo, vão estar João Moutinho, mais recuado, Bruno Fernandes e Bernardo Silva, enquanto trio da frente será composto por Otávio, Diogo Jota e o 'capitão' Cristiano Ronaldo.

Portugal e Macedónia do Norte jogam hoje, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da final do caminho C dos 'play-offs' europeus de acesso à fase final do Mundial2022, que será dirigido pelo inglês Anthony Taylor.

A formação das 'quinas' procura a oitava presença em Mundiais, e sexta consecutiva, depois de 1966, 1986, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018, enquanto os macedónios, que só declararam a sua independência da Jugoslávia em 1991, tentam a estreia.