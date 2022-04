Semana da Cultura promove a marca Ribeira Brava

Ricardo Nascimento recordou a importância dos livros, da literatura e das artes na vida das pessoas, que simbolizam “conhecimento, riqueza interior, valorização pessoal, saber estar, saber representar e capacidade para partilhar outras visões”.

O autarca recordou que a Ribeira Brava tem talentos em várias áreas, seja no teatro, no cinema, na escrita e na música, que importa mostrar e valorizar. Isso mesmo será feito com a apresentação de obras literárias de autores ribeira-bravenses durante a Feira do Livro que principia amanhã.

Aproveitou para agradecer o “grande trabalho das associações do concelho e de todos os parceiros na dinamização da cultura” e prometeu “manter a Ribeira Brava na rota da cultura e das artes”.

Antes, o vereador da Cultura, Jorge Santos, explicou que o projecto nasceu da intenção e do compromisso deste executivo para “alavancar o setor da cultura que foi muito fustigado pela pandemia, promover a marca Ribeira Brava nas suas diversas vertentes e permitir aos artistas locais uma oportunidade para se lançarem ou reaparecerem no mercado”.

A Sessão de abertura encerrou com a secretária regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, em representação do presidente do Governo Regional. Susana Prada felicitou o município pela oferta diversificada e enriquecedora no campo das artes, da literatura e da gastronomia que é, por estes dias, merecedora de muitas visitas.

Para amanhã, dia em que começa a Feira do Livro, destaque para a conversa sobre o Padre Manuel Álvares, ribeira-bravense que marcou a literatura portuguesa. A sua vida e obra serão debatidas pelo investigador Bruno Costa, o professor Telmo Reis e o professor e jornalista José Eduardo Franco. À tarde, será a vez de cinco escritores do concelho apresentarem as suas obras literárias.