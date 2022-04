“Hoje é um dia histórico para a Região”

No seu discurso na cerimónia de abertura da I Semana Cultural da Ribeira Brava, nesta sexta-feira, a secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas exaltou que “estamos todos de parabéns”, pela notícia revelada na tarde de hoje de que o representante da República para a RAM, promulgou e enviou para a publicação o Decreto Legislativo Regional, remetido pela Assembleia Legislativa, que 'Aprova o novo regime jurídico da Reserva Natural das Ilhas Selvagens'.

Hoje é um dia histórico para a RAM, uma vez que foi promulgado o Decreto Legislativo Regional que aprova o novo regime jurídico da Reserva Natural das Ilhas Selvagens. Isto quer dizer que o Arquipélago da Madeira passa agora a ser a maior área marinha de protecção total do Atlântico Norte. Estamos todos de parabéns. Susana Prada, secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Susana Prada aproveitou, ainda, para ressalvar os investimentos feitos pelo Governo Regional na Ribeira Brava, afirmando que: “O desenvolvimento, a qualidade de vida e o crescimento dos nossos concelhos são grandes prioridades do Governo Regional.” Fez destaque ao investimento de cerca de 51 milhões de euro que a ARM tem realizado no concelho desde 2015.

Os investimentos continuarão entre 2023 e 2026 em benefício dos concelhos da Ribeira Brava e Câmara de Lobos, em projectos que totalizarão 31 milhões de euros. Será mais uma peça da estratégia do Governo Regional para adaptar a Região e toda a população para uma menor disponibilidade de água futura e para mais consequências das alterações climáticas. Susana Prada, secretária Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas

Relativamente à primeira edição da Semana Cultural da Ribeira Brava, que hoje inicia, a governante asseverou que: “A cultura e as tradições de um povo são o que o distingue e identifica, pelo que é com enorme satisfação que vejo fazer parte desta semana Cultura a encenação de costumes antigos da Madeira, o debate sobre o padre Manuel Álvares – um filho da Ribeira Brava que teve um enorme contributo na cultura portuguesa – e a oportunidade dada aos escritores do concelho para divulgarem as duas obras.”

Felicitou o município pela “excelente organização, e pela oferta diversificada e enriquecedora no campo das artes, da literatura e da gastronomia, que serão certamente motivo de muitas visitas à Ribeira Brava.”