Dia Mundial da Dança assinalado com 'flashmob' na Fernão Ornelas

Para assinalar o Dia Mundial da Dança, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística promoveu esta sexta-feira, 29 de Abril, um 'flashmob' na rua mais movimentada do Funchal.

A apresentação pública decorreu na Fernão Ornelas e contou com quatro dezenas de alunos da Escola Básica do 1.º ciclo com pré-escolar da Nazaré, que dançaram ao som do tema ‘Voltamos Juntos’ de Carolina Deslandes, Fernando Daniel e Carlão.

Foram vários os olhares curiosos que se juntaram para apreciar e aplaudir a coreografia dos alunos vestidos com as cores amarelo, laranja e vermelho.

Ao DIÁRIO, Ricardo Araújo, dos Serviços de Educação Artística, explica que a iniciativa pretende mostrar ao público em geral "o que se faz nas escolas a nível da modalidade artística da dança neste dia especial".