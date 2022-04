CMF entregou compostores no Monte e Santa Maria Maior

No âmbito da campanha 'Compostar – Outra Maneira de Reciclar', que visa promover a valorização dos resíduos orgânicos, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) entregou hoje dez compostores na Junta de Freguesia do Monte.

Ontem foram entregues 13 compositores na Junta de Freguesia de Santa Maria Maior.

A entrega prossegue, na próxima semana, nas Juntas de Freguesia de Santo António e do Imaculado Coração de Maria, com dez compostores cada, a 3 e 4 de Maio, respectivamente.

A vereadora Nádia Coelho destacou "a colaboração" das Juntas de Freguesia nesta iniciativa da CMF, sublinhando a importância da "estratégia da CMF na redução da produção de resíduo", já que "40% do lixo que produzimos diariamente pode ser reciclável". Daí a importância desta campanha em que a autarquia entrega, gratuitamente, aos munícipes um compostor de 300 litros e um contentor de sete litros de apoio ao compostor.

De referir que a autarquia já entregou perto de 4.000 compostores.