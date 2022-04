CMF reduziu acidentes de trabalho no primeiro trimestre de 2022

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reduziu, neste primeiro trimestre de 2022, a taxa de acidentes de trabalho, revelou hoje a vice-presidente Cristina Pedra, à margem da inauguração de uma exposição, no Átrio dos Paços do Concelho, a propósito do do Dia Mundial da Segurança e Saúde no Trabalho.

A autarca disse ainda que é objectivo do município "reduzi-los mais ainda", sobretudo "com medidas interventivas e proactivas, desde logo com a sensibilização de todos os trabalhadores, mas também com a implementação de meios idóneos, com uma qualidade muito acima de outras anteriores".

Neste sentido, "de maior protecção e segurança para os funcionários da CMF", revelou ainda que foi feito "um levantamento dos riscos de todas as funções", sendo que "os equipamentos estão, especialmente, moldados a cada risco".

Os objectivos da autarquia passam por "uma atitude proactiva e preventiva na saúde dos próprios trabalhadores, dando-lhes todas as condições para poderem preservar a sua saúde, no trabalho, o que contribui «para um menor absentismo e para um trabalho mais seguro, quer para os profissionais» da CMF, quer para os utentes dos serviços municipais.

Na abertura da exposição intitulada 'Epi’s um activo de protecção do Município' - patente no Átrio dos Paços do Concelho, onde podem ser vistos todos os uniformes utilizados pelos vários departamentos da CMF, desde os Bombeiros Sapadores do Funchal aos funcionários das Águas do Funchal, entre outros - marcaram ainda presença as vereadoras, Nádia Coelho e Isabel Cristina Costa.

À inauguração seguiu-se um encontro interno, na Sala da Assembleia Municipal da CMF, onde foram tratados assuntos referentes às várias valências da USHST (Unidade de Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho) da autarquia, nomeadamente nas áreas da medicina e enfermagem do trabalho, Psicologia Ocupacional, dos acidentes de trabalho/doenças profissionais e das avaliações de risco.

Neste encontro participaram ainda a chefe de unidade da USHST e moderadora da mesa, Rubina Cabral, a médica de Medicina Geral e Familiar, Tânia Serrão, que exerce medicina do trabalho no Município do Funchal, João Miguel Sousa, enfermeiro, e ainda o psicólogo da USHST, Luís António Sousa, mais a técnica de Segurança e Higiene da USHST, Gilda Perestrelo.