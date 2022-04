CMF entrega compostores em São Gonçalo

No âmbito da campanha 'Compostar – Outra Maneira de Reciclar', que visa promover a valorização dos resíduos orgânicos, a Câmara Municipal do Funchal entregou esta segunda-feira, 18 de Abril, dez compostores à Junta de Freguesia de São Gonçalo.

Na ocasião, a vereadora Nádia Coelho agradeceu a colaboração da Junta de Freguesia de São Gonçalo, sublinhando a importância da "estratégia da CMF na redução da produção de resíduos", lembrando que 40% do lixo que produzimos diariamente pode ser reciclável.

Nádia Coelho destacou que a campanha 'Compostar – Outra Maneira de Reciclar', em que a autarquia entrega, gratuitamente, aos munícipes um compostor de 300 litros e um contentor de sete litros de apoio ao compostor, é "uma oportunidade para dar uma nova vida aos resíduos, reduzindo, o que vai, de facto, para aterro".

A vereadora realçou ainda que as acções de sensibilização da campanha, bem como a entrega dos compositores vão continuar noutras Juntas de Freguesia. Assim sendo, hoje a entrega decorre na Junta de Freguesia de São Martinho, onde serão entregues mais dez compostores.

A vereadora com o pelouro do Ambiente explicou ainda que a estratégia municipal passa igualmente pelos compostores comunitários, dando exemplo do que já acontece na Quinta Falcão, algo que a autarquia vai alargar a outros bairros municipais.

No âmbito da campanha 'Compostaar – Outra Forma de Reciclar', a autarquia já entregou cerca de 3.900 compostores.

A execução do projecto possibilita, por um lado, a diminuição da fracção de resíduos indiferenciados presentes nos resíduos sólidos urbanos e que têm por destino final a incineração, com implicações ao nível dos custos de tratamento de resíduos e taxa de reciclagem do Município do Funchal. Por outro, permite a valorização dos resíduos orgânicos ao nível doméstico, sob a forma de composto, enquanto substituto de fertilizantes de sínteses, o que traz benefícios ambientais.