Exposição colectiva 'Rasura' no Centro Interpretativo do Comboio de Ferro do Monte

A Divisão da Cultura e Turismo da Câmara Municipal do Funchal organiza uma exposição de arte contemporânea denominada 'Rasura', que será inaugurada hoje, 29 de Abril, pelas 18 horas, no Centro Interpretativo do Comboio de Ferro do Monte.

Esta exposição coletiva, site specific, com curadoria de Fátima Spínola, reúne, o trabalho de cinco artistas que estudaram no agrupamento das Artes e que se reúnem nesta exposição para dar continuidade a um percurso artístico, que em alguns casos, foi interrompido: Carolina Fernandes, Fátima Spínola, Letasha Lightley, Lídia Teles e Margarete Sofia.

'Rasura' surge como mote à criação de instalações, esculturas e desenhos que partem da observação da intenção, quase obsessiva, de destruição da representação da figura humana. Vemos isso acontecer na azulejaria, na escultura, nos cartazes publicitários e em tantas outras formas, numa violência simbólica sobre as representações de figuras-tipo de diferentes classes sociais, géneros e profissões, em particular nas representações que habitam o espaço público.

A exposição estará patente até 24 de Junho.

O Centro Interpretativo do Comboio de Ferro do Monte situa-se no Largo da Fonte, e tem como horário de funcionamento de segunda-feira a sexta-feira das 10h00 às 17h00, aos sábados das 10h00 às 13h00 e aos domingos e feriados está encerrado.