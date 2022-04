Actuação “belíssima e emocionante” na Igreja do Monte

Na passada noite de sábado, a Igreja Paroquial do Monte recebeu a apresentação de um concerto do Grupo Vocal Olisipo. Esta iniciativa está integrada no programa do centenário do falecimento do Beato Carlos.

O concerto, organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura em parceria com a Diocese no Funchal, foi o começo de uma pequena tournée no âmbito ‘FIAT LUX’ (Faça-se Luz), um projecto de criação e gravação de uma nova era, onde a paz e a superação são os temas centrais.

O ‘Faça-se Luz’ é um projecto do Grupo Vocal Olisipo realizado no âmbito do programa ‘Garantir Cultura’, do Ministério da Cultura da República Portuguesa, em parceria com a Fundação INATEL.

Os presentes desta iniciativa na Igreja de Nossa Senhora do Monte tiveram a oportunidade de assistir assim, à primeira apresentação pública da composição ‘Ode à Paz’, um trabalho da autoria de Anne Victorino de Almeida, inspirado num poema de Natália Correia mas, também, do ‘Três Poemas de Fernando Pessoa’, composto por Tiago Derriça.

Estes dois compositores estiveram também presentes nesta actuação no Funchal.

‘Te Deum em Loucor da Paz’, composição de Eurico Carrapatoso, serviu também de mote a este concerto.

No final do concerto, Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e da Cultura, falou com os elementos do Grupo Vocal Olisipo bem como com os dois compositores presentes. Felicitou-os pela “belíssima e emocionante” actuação proporcionada a todos naquela igreja.

“Este foi sem dúvida um momento alto neste programa de comemorações do centenário do falecimento do Beato Carlos”, referiu o governante.

Eduardo Jesus salientou ainda que, neste âmbito, vão decorrer, até 2023, outras iniciativas que merecem atenção do público.