Autarquia oferece equipamento desportivo à EBS/PE da Calheta

Os alunos da EBS/PE da Calheta têm novos equipamentos desportivos para utilizar nas competições ligadas aos jogos escolares. Trata-se de uma oferta da Câmara Municipal da Calheta, que investiu cerca de 6 mil euros na aquisição dos novos fardamentos, hoje entregues aos jovens estudantes.

A entrega dos equipamentos decorreu esta manhã, no jardim em frente aos Paços do Concelho, um momento que contou com a presença do presidente da Câmara e respectiva equipa de vereação.

"Os novos equipamentos dão uma nova imagem à escola e ao próprio concelho da Calheta, já que o logotipo da 'CalhetaViva' aparece bem patente nas camisolas, nos pólos e nos calções disponibilizados", destacou na ocasião o autarca.

Carlos Teles acredita que" dotar os alunos de melhores condições para a prática desportiva estimula o gosto pela actividade física", pelo que "esta é mais uma forma de motivar os jovens a praticarem desporto e esforçarem-se nos diversos torneios em que participam, não só a nível regional mas também nacional".

Por seu turno, o director da EBS/PE da Calheta, Bernardo Gouveia, agradeceu o gesto, sublinhando que executivo municipal "não menospreza a área desportiva".

Recorde-se que, no início do presente ano lectivo, a Câmara Municipal também distribuiu material desportivo pelas diversas escolas do 1º ciclo do concelho, abrangendo as diversas modalidades desportivas, num montante global que ascendeu os 13 mil euros.