Assembleia Intermunicipal da Madeira aprova conta de 2021 com saldo negativo de 259 mil euros

A conta de gerência de 2021 da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira (AMRAM), que regista um resultado negativo de 259 mil euros, foi hoje aprovada, por unanimidade, em reunião da Assembleia Intermunicipal.

"O saldo negativo é resultado da contingência que vivemos, com a diminuição das receitas do jogo instantâneo", explicou o presidente da Assembleia Intermunicipal da AMRAM, o socialista Emanuel Câmara, em declarações aos jornalistas no final da reunião.

Na reunião de hoje, no Funchal, foi também aprovado por unanimidade o lançamento do concurso público para a quarta campanha de esterilização, vacinação e identificação eletrónica de animais errantes nos 11 concelhos do arquipélago.

A AMRAM orçamentou 180 mil euros para financiar a campanha, que vai decorrer até junho de 2023.

No total, a Associação de Municípios da Madeira já investiu cerca de 700 mil euros na esterilização, vacinação e identificação eletrónica de 8.000 animais errantes e prevê abranger mais 2.000 no decurso da próxima campanha.

Emanuel Câmara, que é também presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, no norte da ilha, salientou ainda a aprovação do regulamento para as ações de formação dos funcionários das autarquias, uma medida que considerou fundamental para facilitar o acesso aos fundos comunitários.