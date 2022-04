Saldo natural atingiu em 2021 o valor mais baixo em meio século

O saldo natural (nascimentos face a óbitos) na Região Autónoma da Madeira acentuou-se negativamente em 2021, atingindo o valor mais baixo desde 1970.

Com o número de nascimentos a baixar novamente face a 2020, prolongando o período desde 2009, as 1.744 crianças nascidas na Região no ano passado atingiram o segundo valor mais baixo em 51 anos (pior só em 2014, com 1.739 nados-vivos), enquanto que o número de óbitos (2.875) aumentou (mais 162) face a 2020 (2.713) e os casamentos aumentaram para 866, "o que representa um aumento de 41,5% relativamente ao ano transacto (612 casamentos) e uma diminuição de 10,4% face a 2019 (966 casamentos)".

De acordo com os dados divulgados esta manhã pela Direcção Regional de Estatística, resultados esses definitivos das estatísticas demográficas de 2021, indicam "um saldo natural negativo de -1.131 indivíduos, valor mais baixo desde que há registo e mais acentuado que o de 2020 (-853 indivíduos)". Aliás, "este agravamento resultou de uma diminuição de 6,2% no número de nados-vivos e de um aumento de 6,0% no número de óbitos. A diferença entre o número de nascimentos e de mortes mantém-se negativa desde 2009, tendo o valor de 2021 sido o mais baixo desde 1970", reforça a DREM.