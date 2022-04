Trânsito congestionado na zona da Boa Nova

Esta terça-feira, o trânsito está congestionado na zona da Boa Nova devido ao grande número veículos que, neste momento, circula na via rápida.

No entanto, logo à frente, no túnel da Ribeira de João Gomes Norte, o trânsito volta ao 'normal' sem grandes complicações a registar.

Por outro lado, no Nó da Pestana Júnior, e tal como já vem sendo habitual, regista-se um grande fluxo de veículos em direcção à baixa citadina do Funchal.

Já no sentido ascendente, verifica-se algum abrandamento na via rápida na zona do Mercado Abastecedor.

Junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, há também a registar algum trânsito naquela zona, sobretudo na descida junto à Escola Horácio Bento de Gouveia.

Verifica-se de igual forma algum fluxo de veículos na Avenida do Mar, assim como junto ao teleférico e ao Mercado dos Lavradores. Situação idêntica aquela registada na descida da Rua Silvestre Quintino de Freitas, junto ao Campo da Barca, e na Rua Visconde Anadia.

Seja prudente, conduza com precaução.