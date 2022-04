Polícia Judiciária investiga mortes no Porto Santo

A Polícia Judiciária já está a caminho do Porto Santo para investigar a morte do casal que foi ontem encontrado cadáver na zona entre o Miradouro das Flores e o Zimbralinho.

Segundo o Capitão do Porto do Porto Santo, neste momento ainda não foi possível identificar as vítimas, uma vez que nenhuma tinha documentação consigo. Há apenas um telemóvel que poderá vir a ajudar a identificar os corpos.

Aparentemente trata-se de pessoas com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos. As autoridades irão também procurar saber junto das unidades hoteleiras do Porto Santo se existem turistas desaparecidos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o alerta foi dado por um transeunte que terá avistado um corpo no mar e outro na escarpa, abaixo do miradouro, por volta das 18h20.

A operação de retirada dos corpos foi coordenada pelo Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal. Nesta operação estiveram envolvidos elementos da Polícia Marítima, a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e a PSP.