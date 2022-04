Presidente da Conferência Episcopal alerta que "ideal de Abril" ainda tem metas a alcançar

O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) admitiu hoje que o "ideal de Abril" permanece ainda, "em muitos aspetos, como meta a alcançar", mas sublinhou o caminho percorrido na construção de um país "baseado nos valores de dignidade".

Tal como hoje, há 48 anos, o episcopado português estava reunido em Fátima, em reunião magna, quando aconteceu a revolução.

Hoje, na abertura dos trabalhos da Assembleia Plenária que decorre até quinta-feira, o bispo José Ornelas disse que o 25 de Abril "significou uma mudança fundamental de rumo" de Portugal.

"Iniciamos esta Assembleia no dia celebrativo do 48.º aniversário do 25 de Abril, que significou uma mudança fundamental de rumo do nosso país e dos outros países que estavam a nós ligados em atitude de submissão e revolta e que hoje são nossos parceiros por convicção e interesse mútuo, na criação de um mundo de dignidade e de colaboração entre os diferentes povos desta terra", afirmou o presidente da CEP e bispo de Leiria-Fátima.

Para José Ornelas, "embora o ideal de Abril permaneça ainda, em muitos aspetos, como meta a alcançar, é importante sublinhar os passos dados na construção de um país baseado nos valores da dignidade e da abertura sem preconceitos aos outros povos e culturas, como terreno sólido para colaborar na construção de um futuro de real fraternidade, solidariedade e paz para toda a humanidade".

Na ocasião, o prelado elencou os principais temas que vão marcar a reunião que hoje começou, referindo, em especial, a próxima Jornada Mundial da Juventude, a realizar em Lisboa entre 01 e 06 de agosto do próximo ano e que terá a presença do Papa.

"Apesar das dificuldades da situação mundial, esperamos que este evento, que está a ser preparado em diálogo e com o contributo do Governo e das Câmaras de Lisboa e de Loures, possa ser um momento especial de encontro mundial da juventude, organizado pela Igreja católica e aberto aos jovens de todas as opções religiosas", disse José Ornelas.

Segundo o presidente da CEP, "entrou numa nova fase a preparação do acolhimento dos jovens nas paróquias e instituições da Igreja e de outras entidades", por forma a que os jovens que vierem a Portugal -- são esperados mais de um milhão de todo o mundo -, "possam apreciar a hospitalidade do povo português e participar num evento que fortaleça o diálogo intercultural sem fronteiras para a criação de um mundo mais fraterno, solidário e em paz".

Também o processo sinodal em curso, que terminará com a Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, em Roma, em outubro de 2023, será debatido nesta reunião em Fátima, que decorre num tempo "onde se adensam nuvens de guerra, de luto e terror, de preocupações para o futuro", embora seja também "tempo de iniciativas que buscam inverter processos de exploração e injustiça, curar feridas, atender a necessidades gritantes, lançar pontes de solidariedade, acender a chama transformadora da esperança", como afirmou o presidente da Conferência Episcopal.

"Falar de esperança quando tudo corre bem não é difícil. Traçar percursos concretos que gerem esperança é aquilo que caracteriza os profetas e os verdadeiros revolucionários", concluiu.