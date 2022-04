Em curso operação de resgate médico a pescador ferido ao largo da costa Norte da Madeira

A Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), em articulação com a Capitania do Porto do Funchal, está a coordenar neste final de tarde uma operação der resgate médico de um tripulante que se encontrava a bordo da embarcação de pesca ‘Mestre Afonso’, a navegar ao largo de São Vicente, na costa Norte da Ilha da Madeira.

É a segunda operação de evacuação médica a ocorrer este domingo ao largo do arquipélago. As primeiras informações são conta que a vítima, pescador no referido atuneiro, tem corte da cabeça. Vai ser socorrida por lancha salva-vidas da Estação de Salvamento do SANAS no Porto Moniz. Para o Porto de Abrigo local foi também mobilizada ambulância dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz.