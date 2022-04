Chuva coloca Madeira sob aviso amarelo

A ilha da Madeira vai estar sob aviso amarelo para a precipitação durante a próxima madrugada (entre as 00:00 e as 06:00, do dia 25 de Abril), face à previsão de chuva, por vezes forte.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta manhã o aviso meteorológico, válido para os três sectores da ilha da Madeira: costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas. O ‘alerta’ do IPMA só não abrange o Porto Santo.