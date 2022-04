O navio de cruzeiros Costa Luminosa, que fez escala no Porto do Funchal, interrompeu a viagem rumo a Málaga, no sul de Espanha, para desembarcar um passageiro por motivo de emergência médica.

O navio esteve no Funchal, de onde saiu ao fim da tarde mas teve de interromper a viagem para desembarcar o passageiro, tendo sido auxiliado pelo NRP Sines.