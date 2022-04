Costa afirma que cinco mil pessoas estiveram nas comemorações no Palacete de São Bento

O primeiro-ministro afirmou hoje que durante as comemorações do 48º aniversário do 25 de Abril, no Palacete de São Bento, entraram na sua residência oficial cerca de cinco mil pessoas ao longo da tarde de festejos.

António Costa avançou com este dado sobre o número de pessoas que entrou no espaço da residência oficial, entre as 14:30 e as 18:00 de hoje, na sua conta na rede social Twitter.

"Já tínhamos saudades deste ambiente e de podermos, juntos, festejar o 25 de Abril. Nos últimos dois anos não foi possível devido à pandemia" da covid-19, referiu o primeiro-ministro.

Na sua mensagem, tal como fez no discurso que proferiu ao final da tarde perante centenas de pessoas no Palacete de São Bento, António Costa sustentou a ideia de que as comemorações do 25 de Abril "têm mais força" se forem celebradas com os cidadãos "juntos".

"Recebemos hoje, na residência oficial e nos jardins, cerca de cinco mil pessoas", salientou António Costa.

"Celebramos a liberdade neste ano marcante em que já vivemos mais tempo em liberdade do que em ditadura. Significa que a liberdade criou raízes, aprofundou-se e temos de saber cuidar dela. Liberdade, sempre. 25 de Abril, sempre", acrescentou.

António Costa participou esta manhã na cerimónia oficial das comemorações do 48º aniversário do 25 de Abril de 1974 na Assembleia da República e, a partir das 15:00, esteve presente nos festejos na residência oficial do primeiro-ministro.

Numa jornada em que também estiveram presentes os ministros da Presidência, Mariana Vieira da Silva, da Saúde, Marta Temido, e da Cultura, Pedro Adão e Silva, entre outros membros do Governo e responsáveis socialistas, António Costa assistiu ao início da tarde a um concerto da Orquestra do Futuro, inaugurou uma obra de arte Sara Bichão nos jardins do Palacete de São Bento e ouviu o concerto de Dino d'Santiago que encerrou a festa.