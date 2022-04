Machico retoma 'Luar da Poesia' em Maio

O 'Luar da Poesia' - evento organizado pelo Grupo de Teatro de Machico - está de regresso, no próximo dia 8 de Maio, para a sua décima edição.

O evento - inicialmente programado para assinalar a data da Capitania de Machico, que que em 2020 tornou-se o Dia do Concelho - foi transferido nos dois últimos anos para o mês de Novembro, devido às condições pandémicas, regressando este ano ao formato original.

O 'Luar da Poesia' é um sarau organizado pelo Grupo de Teatro de Machico, que procura sensibilizar e envolver a sociedade, sobretudo os jovens, para a criação poética.

Todos nós sabemos que a educação tradicional madeirense é inibida no que toca às abordagens emocionais dos jovens, mas estas precisam de ser desenvolvidas pois que são fundamentais na qualidade do comportamento humano se queremos ter uma sociedade mais sensível. Amaro Santos, coordenador

Esta edição pretende também homenagear o poeta madeirense, José Viale Moutinho, dando a conhecer a sua obra.

O 'X Luar da Poesia', terá lugar no Fórum Machico, no dia 8 de Maio, pelas 18 horas e contará também com momentos musicais e de danças.

A entrada é gratuita.